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Стало відомо, скільки пенсіонерів
в Україні отримують...

Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:19

Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 січня 2020 майже 260 тисяч українців отримують пенсію в розмірі понад 10 тисяч гривень.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсію понад 10 000 грн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:19

Всего то , у всех должна быть такая пенсия. На 10 тис хоть как-то можно прожить, а как выживают на 1700 - этот квест никто из молодежи не пройдет, а пенсионеры проходят.
777serg87
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:27

Re: Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують...

777serg87 написав:Всего то , у всех должна быть такая пенсия. На 10 тис хоть как-то можно прожить, а как выживают на 1700 - этот квест никто из молодежи не пройдет, а пенсионеры проходят.
Осталось лишь найти больше триллиона грн каждый год на эти пенсии
Faceless
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