|
|
|
Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:19
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 січня 2020 майже 260 тисяч українців отримують пенсію в розмірі понад 10 тисяч гривень.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсію понад 10 000 грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93082
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:19
Всего то , у всех должна быть такая пенсия. На 10 тис хоть как-то можно прожить, а как выживают на 1700 - этот квест никто из молодежи не пройдет, а пенсионеры проходят.
-
777serg87
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 18.01.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:27
777serg87 написав:Всего то , у всех должна быть такая пенсия. На 10 тис хоть как-то можно прожить, а как выживают на 1700 - этот квест никто из молодежи не пройдет, а пенсионеры проходят.
Осталось лишь найти больше триллиона грн каждый год на эти пенсии
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26347
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 6207 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:36
Из недавнего:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46279 ... tspolitiki
04.01.2020
“Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии”, – заявила Ненюченко.
По ее словам, сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров. 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума.
При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.
...
Трем группам пенсионного возраста стоит ожидать увеличения от перерасчета прожиточного минимума в 2020 году:
тем, кто получает минимум;
тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий);
тем, кто имеет стаж выше нормы.
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 5247
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 1776 раз.
- Подякували: 1224 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13
|764
|
|
|1
|65
|
|
|5828
|342136
|
Суб 25 січ, 2020 12:00
shapo
|