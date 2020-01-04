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Стало відомо, скільки пенсіонерів
в Україні отримують...

Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:19

Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 січня 2020 майже 260 тисяч українців отримують пенсію в розмірі понад 10 тисяч гривень.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсію понад 10 000 грн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:19

Всего то , у всех должна быть такая пенсия. На 10 тис хоть как-то можно прожить, а как выживают на 1700 - этот квест никто из молодежи не пройдет, а пенсионеры проходят.
777serg87
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:27

Re: Стало відомо, скільки пенсіонерів в Україні отримують...

777serg87 написав:Всего то , у всех должна быть такая пенсия. На 10 тис хоть как-то можно прожить, а как выживают на 1700 - этот квест никто из молодежи не пройдет, а пенсионеры проходят.
Осталось лишь найти больше триллиона грн каждый год на эти пенсии
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:36

Из недавнего:

04.01.2020
“Мы поможем нынешним пенсионерам, создадим условия для будущих, а также введем экосистему, которая позволит украинцам прожить счастливую и активную жизнь на пенсии”, – заявила Ненюченко.

По ее словам, сегодня в Украине проживает более 11 млн пенсионеров. 70% из них получают пенсию до 3 тысяч гривен, что меньше фактического прожиточного минимума.

При этом она уточнила, что выплаты около 1 млн людей еще ниже и составляют полторы тысячи гривен в месяц.
...
Трем группам пенсионного возраста стоит ожидать увеличения от перерасчета прожиточного минимума в 2020 году:

тем, кто получает минимум;
тем, кто получает максимум (10 минимальных пенсий);
тем, кто имеет стаж выше нормы.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46279 ... tspolitiki
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:44

  777serg87 написав:Всего то , у всех должна быть такая пенсия. На 10 тис хоть как-то можно прожить, а как выживают на 1700 - этот квест никто из молодежи не пройдет, а пенсионеры проходят.

У хлебных киосков обратите внимание что покупают пенсионеры. Четвертушку или максимум половину украинского. Купите хотя бы одному батон и увидите их глаза. Батон сейчас для пенсионеров праздник. На сечках сидят, да на новогодние елки смотрят.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:45

  Faceless написав:
777serg87 написав:Всего то , у всех должна быть такая пенсия. На 10 тис хоть как-то можно прожить, а как выживают на 1700 - этот квест никто из молодежи не пройдет, а пенсионеры проходят.
Осталось лишь найти больше триллиона грн каждый год на эти пенсии

Ну себе же любимым находят эти миллионы и триллионы.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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