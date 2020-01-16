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Пенсійний фонд планують об’єднати
з фондами соціального...

Пенсійний фонд планують об’єднати з фондами соціального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:57

Пенсійний фонд планують об’єднати з фондами соціального...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України планує об’єднати Пенсійний фонд з іншими фондами соціального страхування. Так хочуть зекономити кошти на утриманні адміністративного персоналу.

Дивися повний текст Пенсійний фонд планують об’єднати з фондами соціального страхування — уряд.
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