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Пенсійний фонд планують об’єднати з фондами соціального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України планує об’єднати Пенсійний фонд з іншими фондами соціального страхування. Так хочуть зекономити кошти на утриманні адміністративного персоналу.
Дивися повний текст Пенсійний фонд планують об’єднати з фондами соціального страхування — уряд
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Додано: Суб 25 січ, 2020 13:57
нарешті
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vitaliy_grinchishin
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Додано: Нед 26 січ, 2020 01:22
Эта музыка будет вечной! Какие админ расходы? О чем вы? Они просто *издят наши деньги и от перемены мест депутатов и их министров - ничего не меняется. А функциональное назначение фондов - абсолютно разное Это напоминает эпическую битву за больничный между минздравом и минсоцем.
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astatempo
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ruvex