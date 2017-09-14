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Автомобілі подорожчають через
новий податок: скільки...

Автомобілі подорожчають через новий податок: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:23

Автомобілі подорожчають через новий податок: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні новий податок на продаж автомобілів може збільшити вартість авто на вторинному ринку на 5%.

Дивися повний текст Автомобілі подорожчають через новий податок: скільки заплатять українці.
R2
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"18% от оценочной стоимости машины”.... а почему не от прибыли ?
civ
 
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Они уже не знаю откуда взять деньги, чтобы наполнить дырявый бюджет.
eduard_k
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