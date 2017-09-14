В Україні новий податок на продаж автомобілів може збільшити вартість авто на вторинному ринку на 5%.
Дивися повний текст Автомобілі подорожчають через новий податок: скільки заплатять українці.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 17:23
Автомобілі подорожчають через новий податок: скільки...
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Дивися повний текст Автомобілі подорожчають через новий податок: скільки заплатять українці.
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:08
"18% от оценочной стоимости"... Я надеюсь, этого не будет, иначе они просто убьют авторынок.
Додано: Нед 26 січ, 2020 09:59
украинцы эт национальность или гражданство. Украиняне чтоль.Шалом Алейхем украинец?Иль Бабель
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