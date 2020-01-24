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Е-паспорти в Україні:
Мінцифри назвало дату запуску

Е-паспорти в Україні: Мінцифри назвало дату запуску
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:49

Е-паспорти в Україні: Мінцифри назвало дату запуску

Пропонуємо до обговорення:
Електроні ID-картка та закордонний біометричний паспорт обіцяють запустити до кінця лютого.

Дивися повний текст Е-паспорти в Україні: Мінцифри назвало дату запуску.
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