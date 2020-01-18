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Мінімальну вартість контракту
в ЗВО встановлюватиме МОН

Мінімальну вартість контракту в ЗВО встановлюватиме МОН
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:35

Мінімальну вартість контракту в ЗВО встановлюватиме МОН

Пропонуємо до обговорення:
Вартість навчання на контрактній основі на певних спеціальностях у вищих навчальних закладах буде встановлювати держава.

Дивися повний текст Мінімальну вартість контракту в ЗВО встановлюватиме МОН.
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