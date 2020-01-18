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Для автомобілів з ГБО
запровадять спеціальний техогляд

Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:32

Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд

Пропонуємо до обговорення:
У МВС запропонували запровадити для транспортних засобів з ГБО регулярне проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК).

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R2
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Единственная цель - содрать бабло с водителей. Слуги Народа - такое же ничтожество, как и все, кто был до этого.
eduard_k
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