У МВС запропонували запровадити для транспортних засобів з ГБО регулярне проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК).
Дивися повний текст Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:32
Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд.
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:32
Глядишь и Янукович скоро вернется, ждемс когда Беня свои вопросы порешает ;)
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:00
Единственная цель - содрать бабло с водителей. Слуги Народа - такое же ничтожество, как и все, кто был до этого.
|