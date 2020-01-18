RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для автомобілів з ГБО
запровадять спеціальний техогляд

Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:49

Что то ЗЕ команда пытается сделать жизнь не лучше, а наоборот ухудшить.Уже не знают как людей обобрать, чтобы казну пополнить. Я голосовал за тебя Зеленский, но твоя команда только себе премии и ЗП поднимают за счёт нас-людей. При Януковичу было лучше жить...как бы там на него не гнали .

Смешно..даже техосмотр на гбо, чтобы с нас денег содрать. Минус тебе Зеля
sergey1284
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 00:03

Re: Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд

Думаю владельцев автомобилей с ГБО намного больше чем евроблях было, думаю нужно опыт перенимать и блокировать все и вся.
andreymoroz571
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 07:34

Мозги бы себе утвердили не знают как уже с народа бабки вытянут скоро за воздух который дышим будут брать
vovondijjj
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:17

А ни пора на люди показать это наглой роже Зе где его место
gopapopanana
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Введено новий податок на продаж автомобілів 1, 2
R2 » Пон 20 січ, 2020 13:57
11 1358
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2020 16:24
jeugen
ТОП-5 автомобілів, які знецінюються найшвидше
R2 » Нед 19 січ, 2020 16:18
3 553
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 10:59
Rainbow
ТОП-автомобілів, які купують у Європі
R2 » Суб 18 січ, 2020 10:16
1 408
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 січ, 2020 10:16
vitoauto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81097)
27.01.2020 08:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.