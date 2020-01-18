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Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:49
Что то ЗЕ команда пытается сделать жизнь не лучше, а наоборот ухудшить.Уже не знают как людей обобрать, чтобы казну пополнить. Я голосовал за тебя Зеленский, но твоя команда только себе премии и ЗП поднимают за счёт нас-людей. При Януковичу было лучше жить...как бы там на него не гнали .
Смешно..даже техосмотр на гбо, чтобы с нас денег содрать. Минус тебе Зеля
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sergey1284
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Додано: Пон 27 січ, 2020 00:03
Думаю владельцев автомобилей с ГБО намного больше чем евроблях было, думаю нужно опыт перенимать и блокировать все и вся.
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andreymoroz571
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Додано: Пон 27 січ, 2020 07:34
Мозги бы себе утвердили не знают как уже с народа бабки вытянут скоро за воздух который дышим будут брать
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vovondijjj
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Додано: Пон 27 січ, 2020 08:17
А ни пора на люди показать это наглой роже Зе где его место
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gopapopanana
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