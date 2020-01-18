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Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:49
Что то ЗЕ команда пытается сделать жизнь не лучше, а наоборот ухудшить.Уже не знают как людей обобрать, чтобы казну пополнить. Я голосовал за тебя Зеленский, но твоя команда только себе премии и ЗП поднимают за счёт нас-людей. При Януковичу было лучше жить...как бы там на него не гнали .
Смешно..даже техосмотр на гбо, чтобы с нас денег содрать. Минус тебе Зеля
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sergey1284
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Додано: Пон 27 січ, 2020 00:03
Думаю владельцев автомобилей с ГБО намного больше чем евроблях было, думаю нужно опыт перенимать и блокировать все и вся.
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andreymoroz571
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Додано: Пон 27 січ, 2020 07:34
Мозги бы себе утвердили не знают как уже с народа бабки вытянут скоро за воздух который дышим будут брать
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vovondijjj
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Додано: Пон 27 січ, 2020 08:17
А ни пора на люди показать это наглой роже Зе где его место
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gopapopanana
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:02
Это чистый развод! Как со справками о несудимости. Менты будут торговать ТО, к бабке не ходи и передавать кэш на верх.
Газовые баллоны безопаснее бензобаков. В них толще стенки, они имеют запорную арматуру и предохранительные клапаны.
Кроме того, газ при аварийном сбросе выводится под автомобиль и там рассеивается. Температура воспламенения газовой смеси выше, чем у паров бензина, что практически исключает взрыв газового баллона.
Бензин остается на кузове, земле, а при прорыве трубопровода, на двигателе. малейшая искра и следом возгорание или взрыв.
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krampler1
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:51
dima_ukragrocentr_kh написав:
А где автомобильные активисты? Почему допускают принятия таких норм? На ровном месте приводят в действие схемы позволяющие стричь бабки с людей. Заедьте в аккредитованный пункт проведения ТО и посмотрите какие рожи там сидят! Такие же рожи и в сервисных центрах МВС! Твари! С..., не способные заработать деньги честно, благородно. Искусственно создают проблемы, а потом предлагают решение токо за наши бабки. Мрази!
Як де, там де і завжди - працюють. Адже це не б-л-я-х-е-р-и, які заробляють на довірливих, продаючи їм за 2к псевдо європейський автомобіль. У газованих є інші заботи (наприклад: прокормити сім*ю, або заробити на виплату іпотеки, ...), це тільки у б-л-я-х-е-р-і-в так бізнес построєний, а тому їм діватися нікуди, окрім як стояти та перекривати. Працювати ж вони не віють.
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jeugen
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Додано: Пон 27 січ, 2020 11:32
Вова Зеленский пока ещё как чистая книга, которую только предстоит написать. Но важно, кто будет писать. Важно, что за окружение вокруг него. Пока что страницы этой книги заполняют те, кто ввергнул страну в нищету, хаос, беззаконие. Такие, как аваков со своим Санчо Пансой геращенко, маркарова, рожкова и прочая нечисть, которая и раньше работала против блага страны и народа, сегодня продолжает делать то же самое.
Плюс к этим появились новые, ничем не лучше старых, которые пытаются вписать и свои каракули в эту книгу. Например, косоглазый шептун - кто-то из избирателей Зе голосовал за него? Нет? А оно сегодня определяет нам повестку! Или "культурный" министр, посягающий на свободу слова. Или министр освиты, у которой одна запись в трудовой - "министр", но она считает сильно маленькой свою зп. Мало девчуле денег, видите ли!
Ещё есть шанс, если Вова сменить окружение на тех, кто умеет менять страну, у кого есть опыт этого. Почему Зе не привлекает Саакашвили, Гриценко к работе? Тот же Гриценко был в своё время автором закона, по которому был отменён техосмотр...
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fearpm
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