Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд

Додано: Пон 27 січ, 2020 11:32

Вова Зеленский пока ещё как чистая книга, которую только предстоит написать. Но важно, кто будет писать. Важно, что за окружение вокруг него. Пока что страницы этой книги заполняют те, кто ввергнул страну в нищету, хаос, беззаконие. Такие, как аваков со своим Санчо Пансой геращенко, маркарова, рожкова и прочая нечисть, которая и раньше работала против блага страны и народа, сегодня продолжает делать то же самое.

Плюс к этим появились новые, ничем не лучше старых, которые пытаются вписать и свои каракули в эту книгу. Например, косоглазый шептун - кто-то из избирателей Зе голосовал за него? Нет? А оно сегодня определяет нам повестку! Или "культурный" министр, посягающий на свободу слова. Или министр освиты, у которой одна запись в трудовой - "министр", но она считает сильно маленькой свою зп. Мало девчуле денег, видите ли!

Ещё есть шанс, если Вова сменить окружение на тех, кто умеет менять страну, у кого есть опыт этого. Почему Зе не привлекает Саакашвили, Гриценко к работе? Тот же Гриценко был в своё время автором закона, по которому был отменён техосмотр...