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Для автомобілів з ГБО
запровадять спеціальний техогляд

Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:13

Проверять авто нужно все, но за адекватные деньги. Ещё один обязательный платёж. Надоело
renault_avto777
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:37

Зе задрали техосмотр дорог лучше зделали
aleks19860108
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:44

Хотели ЗЕ получайте!
sanyavoron745
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