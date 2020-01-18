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Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:13
Проверять авто нужно все, но за адекватные деньги. Ещё один обязательный платёж. Надоело
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renault_avto777
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:37
Зе задрали техосмотр дорог лучше зделали
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aleks19860108
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:44
Хотели ЗЕ получайте!
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sanyavoron745
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