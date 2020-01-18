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Для автомобілів з ГБО
запровадять спеціальний техогляд

Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:13

Проверять авто нужно все, но за адекватные деньги. Ещё один обязательный платёж. Надоело
renault_avto777
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:37

Зе задрали техосмотр дорог лучше зделали
aleks19860108
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:44

Хотели ЗЕ получайте!
sanyavoron745
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:06

:))))...ну конеечно, ишь чего удумали - экономят!...а у Авакова харя худеет...как подумает про безопасность водителей, так сразу щеки обвисают...
rockerrr40
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:21

На 100% согласен с FEARPM. Даже ник написал с большой буквы потому что он прав. ЗЕ не решает ничего - ему просто никто не даст сделать что то не по их правилам. Так будет и с ТО и оплатой " транспортировка газа" и ещё много чего на нас повесят пока МЫ будем молчать и ничего не делать. В Европе люди бастуют за каждую свою копейку а нас ставят раком и имеют, а мы молчим!!!
nanka0373
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:25

Хотелось как лучше..., слава коррупционной кодле, когда они уже наедятся?
kkomfi590
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:33

Ребята нужны митинг как и евро б*** только пускай не забывают што нас с гбо больше
aleks19860108
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:37

Ненадо было вписывать ГБО в техпаспорт. :)
andrein
 
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