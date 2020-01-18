Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:13
Проверять авто нужно все, но за адекватные деньги. Ещё один обязательный платёж. Надоело
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:06
:))))...ну конеечно, ишь чего удумали - экономят!...а у Авакова харя худеет...как подумает про безопасность водителей, так сразу щеки обвисают...
Додано: Пон 27 січ, 2020 23:21
На 100% согласен с FEARPM. Даже ник написал с большой буквы потому что он прав. ЗЕ не решает ничего - ему просто никто не даст сделать что то не по их правилам. Так будет и с ТО и оплатой " транспортировка газа" и ещё много чего на нас повесят пока МЫ будем молчать и ничего не делать. В Европе люди бастуют за каждую свою копейку а нас ставят раком и имеют, а мы молчим!!!
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:25
Хотелось как лучше..., слава коррупционной кодле, когда они уже наедятся?
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:33
Ребята нужны митинг как и евро б*** только пускай не забывают што нас с гбо больше
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:24
А я согласен с регулярным то. Работал на газовой заправке и просто офигеваю с отношения многих "водителей"к состоянию гбо. К некоторым корытам страшно даже подойти,а не заправиш-так сразу на горячку звонят и тебе втык по самые не балуй. Конечно хотелось бы чтоб за умеренную цену.сам езжу на газу.
Додано: Вів 28 січ, 2020 23:57
Кто ездит на газу? Какой год у вашего балона? А состояние? А кто-то хоть раз снимал его с авто? Если нет снимите и увидетье он весь в корозии а ето опасно
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