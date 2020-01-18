Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:18
Обережно газовані, тут ботів пускають - ось перший oksasa203
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jeugen
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Додано: Сер 29 січ, 2020 12:23
oksasa203 написав:
Кто ездит на газу?
курящие таксисты и их пассажиры,ещё много маршруток
jeugen написав:
тут ботів пускають
их тут тьма)) банда ойробляxов
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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