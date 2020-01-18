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Для автомобілів з ГБО
запровадять спеціальний техогляд

Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:18

Обережно газовані, тут ботів пускають - ось перший oksasa203
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:23

Re: Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд

  oksasa203 написав:Кто ездит на газу?
курящие таксисты и их пассажиры,ещё много маршруток
  jeugen написав:тут ботів пускають
их тут тьма)) банда ойробляxов :lol:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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