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Додано: Сер 29 січ, 2020 12:23
Re: Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд
курящие таксисты и их пассажиры,ещё много маршруток
их тут тьма)) банда ойробляxов
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:07
Швидкість корозії не захищеного металу - 0,1 мм в рік...
Товщина стінки балона-3,5 мм, тобто 35 років корозії....
Далі писати?
А взагалі спробуйте знайти в авто частини кузова зроблені з металу товщиною в 3,5 мм і більше - будете сильно здивовані результатами пошуків.
Таким чином - швидше колесо з мостом відвалиться від кузова, ніж прогниє балон.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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