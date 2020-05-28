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Для автомобілів з ГБО
запровадять спеціальний техогляд

Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:18

Обережно газовані, тут ботів пускають - ось перший oksasa203
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:23

Re: Для автомобілів з ГБО запровадять спеціальний техогляд

  oksasa203 написав:Кто ездит на газу?
курящие таксисты и их пассажиры,ещё много маршруток
  jeugen написав:тут ботів пускають
их тут тьма)) банда ойробляxов :lol:
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:07

  oksasa203 написав:Кто ездит на газу? Какой год у вашего балона? А состояние? А кто-то хоть раз снимал его с авто? Если нет снимите и увидетье он весь в корозии а ето опасно
Швидкість корозії не захищеного металу - 0,1 мм в рік...
Товщина стінки балона-3,5 мм, тобто 35 років корозії....
Далі писати?
А взагалі спробуйте знайти в авто частини кузова зроблені з металу товщиною в 3,5 мм і більше - будете сильно здивовані результатами пошуків.
Таким чином - швидше колесо з мостом відвалиться від кузова, ніж прогниє балон.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 10:39

Да понятно, снова нас обдерут и всё с этими техосмотрами. Так же за установку ГБО- тоже самое. Газ это дополнительное оборудование а не переоборудование на космические технологии,а дерут бабло за сертификаты и прочее просто пипец. Не от хорошей жизни дооборудуют люди свои авто, особенно Жигулики и Москалики , Зазики и Газики. В общем понятно к чему идёт.
leeleo461
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:40

Достали, сколько это обдиралово будет, даже и подумать не мог Зеленский что это???? Сделайте твари дорогу!!!!!!!
grach78arsenal
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:14

  oksasa203 написав:Кто ездит на газу? Какой год у вашего балона? А состояние? А кто-то хоть раз снимал его с авто? Если нет снимите и увидетье он весь в корозии а ето опасно

де***, по другому и не скажешь :mrgreen:
tigr-uu
 
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