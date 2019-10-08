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Електромобілі можуть
залишити британців без світла

Електромобілі можуть залишити британців без світла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:04

Електромобілі можуть залишити британців без світла

Пропонуємо до обговорення:
У Великобританії через масове використання електромобілів може бути блекаут. Про це йдеться в доповіді Electric Vehicles Energy Task Force, повідомляє Sky.com.

Дивися повний текст Електромобілі можуть залишити британців без світла.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 01:04

Маск, кажется, уже экспериментировал с возможностью отдавать энергию электромобилями обратно в сеть.

При повсеместном распространении электрических машин они сами по себе могут стать значительной "маневровой" мощностью при наличии соответствующих технологий (речь о тех из них, что подключены в конкретный момент времени к электрической сети - такой себе распределенный мега-аккумулятор).
Civis
 
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