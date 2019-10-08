У Великобританії через масове використання електромобілів може бути блекаут. Про це йдеться в доповіді Electric Vehicles Energy Task Force, повідомляє Sky.com.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 01:04
Електромобілі можуть залишити британців без світла
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Дивися повний текст Електромобілі можуть залишити британців без світла.
Додано: Нед 26 січ, 2020 01:04
Маск, кажется, уже экспериментировал с возможностью отдавать энергию электромобилями обратно в сеть.
При повсеместном распространении электрических машин они сами по себе могут стать значительной "маневровой" мощностью при наличии соответствующих технологий (речь о тех из них, что подключены в конкретный момент времени к электрической сети - такой себе распределенный мега-аккумулятор).
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