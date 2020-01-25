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До 2050 року в Україні буде
70% "зеленої" енергетики і...

До 2050 року в Україні буде 70% "зеленої" енергетики і...
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 08:25

До 2050 року в Україні буде 70% "зеленої" енергетики і...

Пропонуємо до обговорення:
До 2050 року рівень відновлюваних джерел енергії в загальному енергобалансі країни зросте до 70%.

Дивися повний текст До 2050 року в Україні буде 70% \"зеленої\" енергетики і 20-25% атомної - Мінекоенерго.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:12

Интересно ыло бы посмотреть технико-экономическое обоснование с расчетами стоимости кВтчаса
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:14

Похоже, Ожеля покусал в подворотне дикий Омелян)
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:45

Re: До 2050 року в Україні буде 70%

  PasserBy написав:Интересно ыло бы посмотреть технико-экономическое обоснование с расчетами стоимости кВтчаса
А они не могут рассчитать... ведь выплата по "зеленому тарифу" привязана к курсу евро..если брать на текущий момент то выкупают по 5+ грн/1кВт.. добавим компенсации потерь при транспортировке устаревшими ЛЭП - около 30% то есть потребитель уже имеет конечнцю цену по 1,5 грн +5 = 6,5 грн а еще за транспортировку платить надо .. в общем в районе 10 грн/кВт будем иметь... это если гривна не просядет...В общем у покусанного Омельяном Ожеля планы те еще... надежда одна Ожель как и строитель гуперлупов с неопланами, кроме бла .. бла ничего не сделает и отправиться туда куда и Омельян...
PS как повлияет в случае реализации этот безумный план на стоимость жизни?? Простой пример у меня хлебопечка на кухне стоит..потребляет порядка 2Квт для выпекания 1 булки хлеба.. то есть при реализация плана ГОЭРЛО от пана Ожеля стоимость энергетической составляющей в булке будет не менеее 20 грн + стоимость сырья..
Если построить реактор АЭС на Хмельницкой АЭС есть места под два реактора .. то стоимость 1 Квт будет порядка 1-2 грн и энергосоставляющая в булке хлеба будет не более 3-4 грн.. Думаю понятно 20 грн и 3-4 грн...и так во всем..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:33

К 2025-му году не будет всей этой клоунады в правительстве.
Надеюсь, что кто на что заслужил, понесут справедливое наказание.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:34

Нация вымирает и массово сваливает, а они за окружающую среду беспокоятся.
Проверьте этих обдолбаных на психическое состояние и на употребление наркоты. Чтобы потом можно было за ноздрю притянуть к ответственности.
Зеленые вы наши, клоуны.
Востаннє редагувалось p_a_l в Нед 26 січ, 2020 12:38, всього редагувалось 2 разів.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:34

  Джон написав:
  PasserBy написав:Интересно ыло бы посмотреть технико-экономическое обоснование с расчетами стоимости кВтчаса
А они не могут рассчитать... ведь выплата по "зеленому тарифу" привязана к курсу евро..если брать на текущий момент то выкупают по 5+ грн/1кВт.. добавим компенсации потерь при транспортировке устаревшими ЛЭП - около 30% то есть потребитель уже имеет конечнцю цену по 1,5 грн +5 = 6,5 грн а еще за транспортировку платить надо .. в общем в районе 10 грн/кВт будем иметь... это если гривна не просядет...В общем у покусанного Омельяном Ожеля планы те еще... надежда одна Ожель как и строитель гуперлупов с неопланами, кроме бла .. бла ничего не сделает и отправиться туда куда и Омельян...
PS как повлияет в случае реализации этот безумный план на стоимость жизни?? Простой пример у меня хлебопечка на кухне стоит..потребляет порядка 2Квт для выпекания 1 булки хлеба.. то есть при реализация плана ГОЭРЛО от пана Ожеля стоимость энергетической составляющей в булке будет не менеее 20 грн + стоимость сырья..
Если построить реактор АЭС на Хмельницкой АЭС есть места под два реактора .. то стоимость 1 Квт будет порядка 1-2 грн и энергосоставляющая в булке хлеба будет не более 3-4 грн.. Думаю понятно 20 грн и 3-4 грн...и так во всем..

1. По международным обязательствам Украина выкупает по 12 евроцентов зелёную энергию.
2. как минимум 30% мощностей в таком случае приходится импортировать по причине неритмичного света солнца, дуновения ветра,... - стоимость перетока начинается от 14 грн сегодня.

Всё же статью я бы назвал "наёмные" обещают к 50му году ликвидировать Украину.
Это с поправкой на : https://gordonua.com/news/worldnews/pus ... 84018.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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