Про це пише HowMuch.net.
Дивися повний текст ТОП-10 найбагатших країн світу (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 08:43
ТОП-10 найбагатших країн світу (інфографіка)
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Дивися повний текст ТОП-10 найбагатших країн світу (інфографіка).
Додано: Нед 26 січ, 2020 08:43
Загальний перелік:
Тут Україна перед Марокко з $0,308 трлн.
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