Про це пише HowMuch.net.
Дивися повний текст ТОП-10 найбагатших країн світу (інфографіка).
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Додано: Нед 26 січ, 2020 08:43
ТОП-10 найбагатших країн світу (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-10 найбагатших країн світу (інфографіка).
Додано: Нед 26 січ, 2020 08:43
Загальний перелік:
Тут Україна перед Марокко з $0,308 трлн.
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:24
статья в стиле -Петька, приборы! -100500! -что 100500? -а что приборы?
Испания — $7,77 трлн. чего?
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:56
Re: ТОП-10 найбагатших країн світу (інфографіка)
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