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ТОП-10 найбагатших країн
світу (інфографіка)

ТОП-10 найбагатших країн світу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 08:43

ТОП-10 найбагатших країн світу (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише HowMuch.net.

Дивися повний текст ТОП-10 найбагатших країн світу (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 08:43

Загальний перелік: https://howmuch.net/sources/distributio ... ealth-2019
Тут Україна перед Марокко з $0,308 трлн.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:24

статья в стиле -Петька, приборы! -100500! -что 100500? -а что приборы?

Испания — $7,77 трлн. чего?
udod1980
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:56

Re: ТОП-10 найбагатших країн світу (інфографіка)

  udod1980 написав:статья в стиле -Петька, приборы! -100500! -что 100500? -а что приборы?

Испания — $7,77 трлн. чего?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:30

  udod1980 написав:статья в стиле -Петька, приборы! -100500! -что 100500? -а что приборы?

Испания — $7,77 трлн. чего?


Стоимость активов. Например стоимость акций.
Бумага, а стоит кучу зелёной бумаги.
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