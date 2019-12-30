Щорічно середній стаж 60-річних громадян в Україні скорочується, а вимоги до нього ростуть.
Дивися повний текст Як вийти на пенсію при відсутності стажу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:01
Як вийти на пенсію при відсутності стажу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як вийти на пенсію при відсутності стажу.
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:01
Найпростіша порада: думай про свою пенсію сам, роби накопичення, а держава нехай іде в ліс
|