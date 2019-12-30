Щорічно середній стаж 60-річних громадян в Україні скорочується, а вимоги до нього ростуть.
Дивися повний текст Як вийти на пенсію при відсутності стажу.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:01
Як вийти на пенсію при відсутності стажу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як вийти на пенсію при відсутності стажу.
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:01
Найпростіша порада: думай про свою пенсію сам, роби накопичення, а держава нехай іде в ліс
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:50
И это самое правильное решение, особенно в нашем государстве где все мысли чинуш заняты только своими персонами/обеспечения себе лично светлого будущего и тем как кинуть простого украинца, в том числе и на пенсионные выплаты, я тут недавно приводил историю своего брата, которого государство кинуло с пенсией, если кому интересно и он все еще рассчитывает на пенсию от государства может почитать, там всего три страницы обсуждения на форуме
Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:30
В нынешних реалиях. Не платить налоги вообще.
Покажите товар, а потом я подумаю вкладывать в него средства или нет.
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:40
Re: Як вийти на пенсію при відсутності стажу
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