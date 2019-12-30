Щорічно середній стаж 60-річних громадян в Україні скорочується, а вимоги до нього ростуть.
Дивися повний текст Як вийти на пенсію при відсутності стажу.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:01
Як вийти на пенсію при відсутності стажу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як вийти на пенсію при відсутності стажу.
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:50
И это самое правильное решение, особенно в нашем государстве где все мысли чинуш заняты только своими персонами/обеспечения себе лично светлого будущего и тем как кинуть простого украинца, в том числе и на пенсионные выплаты, я тут недавно приводил историю своего брата, которого государство кинуло с пенсией, если кому интересно и он все еще рассчитывает на пенсию от государства может почитать, там всего три страницы обсуждения на форуме
Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:17
безвідповідальне блаблабла на перспективу максимум кількох років.
у довшій перспективі, вибираючи у владу злодіїв або при***, ми скоро добємося, що солідарну систему взагалі ліквідують.
або вона помре сама собою.
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:05
Пенсионная реформа по украински - покупать стаж по 2075грн в месяц, чтобы потом ежемесячно получать 1638грн.
Лучше уж конвертировать эти 2075 грн в твёрдую валюту и откладывать в пенсионный фонд в личном матрасе.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 26 січ, 2020 19:20
Re: Як вийти на пенсію при відсутності стажу
чим швидше, тим краще.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 26 січ, 2020 19:45
35 лет платить по 100$ в месяц, чтоб после выхода на пенсию в 65 получать по 80$ на протяжении 20 лет от силы.
Гениально.
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