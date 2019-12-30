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Як вийти на пенсію
при відсутності стажу

Як вийти на пенсію при відсутності стажу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:01

Як вийти на пенсію при відсутності стажу

Пропонуємо до обговорення:
Щорічно середній стаж 60-річних громадян в Україні скорочується, а вимоги до нього ростуть.

Дивися повний текст Як вийти на пенсію при відсутності стажу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:50

  ggl_inter написав:Найпростіша порада: думай про свою пенсію сам, роби накопичення, а держава нехай іде в ліс


И это самое правильное решение, особенно в нашем государстве где все мысли чинуш заняты только своими персонами/обеспечения себе лично светлого будущего и тем как кинуть простого украинца, в том числе и на пенсионные выплаты, я тут недавно приводил историю своего брата, которого государство кинуло с пенсией, если кому интересно и он все еще рассчитывает на пенсию от государства может почитать, там всего три страницы обсуждения на форуме
Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:17

безвідповідальне блаблабла на перспективу максимум кількох років.
у довшій перспективі, вибираючи у владу злодіїв або при***, ми скоро добємося, що солідарну систему взагалі ліквідують.
або вона помре сама собою.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:05

Пенсионная реформа по украински - покупать стаж по 2075грн в месяц, чтобы потом ежемесячно получать 1638грн. :D
Лучше уж конвертировать эти 2075 грн в твёрдую валюту и откладывать в пенсионный фонд в личном матрасе.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:20

Re: Як вийти на пенсію при відсутності стажу

  igorbuda52 написав:солідарну систему взагалі ліквідують.
або вона помре сама собою.

чим швидше, тим краще.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:45

35 лет платить по 100$ в месяц, чтоб после выхода на пенсию в 65 получать по 80$ на протяжении 20 лет от силы.
Гениально.
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hazanovich_alexey
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