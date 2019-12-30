Як вийти на пенсію при відсутності стажу

Додано: Пон 27 січ, 2020 10:25

Работаю на заводе грузчиком,и произвожу выгрузку таких видов сырья,что многим не снилось даже в самом страшном сне,всем этим заведует фирма которая пришла и отняла у людей 1сетку,горячий вредный,запыление и на данный момент катастрофически(2 месяца 6 дней)задерживают заработную плату,и когда я открыл рот меня просто уволили в пример остальным,(у многих семьи,дети) и я очень хотел бы работать честно и платить налоги но у меня нету такой возможности и таких примеров сотни тысяч если не миллионы.Смотрю на это все и мне очень интересно когда мы нажремся уже этого говна в доволь, чтобы не меня уволили в очередной раз а люди подняли свои гривы и задумались,пока в теле остались ещё силы а в душе непогасла искра...