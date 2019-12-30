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Як вийти на пенсію
при відсутності стажу

Як вийти на пенсію при відсутності стажу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:25

Работаю на заводе грузчиком,и произвожу выгрузку таких видов сырья,что многим не снилось даже в самом страшном сне,всем этим заведует фирма которая пришла и отняла у людей 1сетку,горячий вредный,запыление и на данный момент катастрофически(2 месяца 6 дней)задерживают заработную плату,и когда я открыл рот меня просто уволили в пример остальным,(у многих семьи,дети) и я очень хотел бы работать честно и платить налоги но у меня нету такой возможности и таких примеров сотни тысяч если не миллионы.Смотрю на это все и мне очень интересно когда мы нажремся уже этого говна в доволь, чтобы не меня уволили в очередной раз а люди подняли свои гривы и задумались,пока в теле остались ещё силы а в душе непогасла искра...
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:01

Во франции большие протесты против поднятие пенсионного возраста и так называемой типа "пенсионной реформы" -- пока она не прошла.
В украине через некоторое время может начаться нечто подобное потому что пенс возраст будет уже выше чем во франции - пенсии мизер - и продолжительность жизни самая маленькая в европе.
blueiceua
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