Як вийти на пенсію при відсутності стажу

Додано: Пон 27 січ, 2020 12:56

если стажа не хватает то пенсии не будет вообще никакой ??? а если стаж все-таки был и взносы какие-то значит были , то что их просто украдут ?

Должна же быть какая-то минималка если стажа не достает или еще луше ранжирование от стажа стаж 5 лет - 20% от пенсии , стаж 15 лет 30 % ну и так далее

идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа