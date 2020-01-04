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Як вийти на пенсію
при відсутності стажу

Як вийти на пенсію при відсутності стажу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:25

Работаю на заводе грузчиком,и произвожу выгрузку таких видов сырья,что многим не снилось даже в самом страшном сне,всем этим заведует фирма которая пришла и отняла у людей 1сетку,горячий вредный,запыление и на данный момент катастрофически(2 месяца 6 дней)задерживают заработную плату,и когда я открыл рот меня просто уволили в пример остальным,(у многих семьи,дети) и я очень хотел бы работать честно и платить налоги но у меня нету такой возможности и таких примеров сотни тысяч если не миллионы.Смотрю на это все и мне очень интересно когда мы нажремся уже этого говна в доволь, чтобы не меня уволили в очередной раз а люди подняли свои гривы и задумались,пока в теле остались ещё силы а в душе непогасла искра...
tyraga106
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:01

Во франции большие протесты против поднятие пенсионного возраста и так называемой типа "пенсионной реформы" -- пока она не прошла.
В украине через некоторое время может начаться нечто подобное потому что пенс возраст будет уже выше чем во франции - пенсии мизер - и продолжительность жизни самая маленькая в европе.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:42

Когда будут условия нормального заработка тогда и *фрилансеров* не будет. Какой идиот будет ложить деньги в пенсионный что-бы потом получать по две тысячи грн в месяц пенсии? Разделите 124т. на 2 т. Это 5,2 года брать из накопленных и не парится. Считаем дальше человеку(пенсионеру) 65 лет. + 5,2 года. = 70,2 года. Не засирайте простым людям мозги. Просто скажите,- наша страна принадлежит олигархам и мы в том числе, просто это по другому называется ( налоги и т.п.)
al_berlizev30101974
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:53

Re: Як вийти на пенсію при відсутності стажу

  puhalskijoleksandr написав:Мені 32 і я не парюсь з приводу державної податчки під назвою "пенсія". Я маю програму не державного пенсійного страхування. Також пропоную знищити корупційних чиновників фрілансом!!!
З наших з вами податків ці "виродки нації" собі премії випускають, навчають дітей за кордоном. А ми з вами рахуєте копійки щоб купити дитині їсти!

Открою вам страшную тайну, на депозитах в крупных банках под небольшие проценты заработаете больше чем по разным лоховским программам, калькулятор в помощь...
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:56

Re: Як вийти на пенсію при відсутності стажу

если стажа не хватает то пенсии не будет вообще никакой ??? а если стаж все-таки был и взносы какие-то значит были , то что их просто украдут ?
Должна же быть какая-то минималка если стажа не достает или еще луше ранжирование от стажа стаж 5 лет - 20% от пенсии , стаж 15 лет 30 % ну и так далее
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:15

  puhalskijoleksandr написав:Мені 32 і я не парюсь з приводу державної податчки під назвою "пенсія". Я маю програму не державного пенсійного страхування. Також пропоную знищити корупційних чиновників фрілансом!!!
З наших з вами податків ці "виродки нації" собі премії випускають, навчають дітей за кордоном. А ми з вами рахуєте копійки щоб купити дитині їсти!

все добре тільки звідки довіра в український не державний пенсійний фонд більша ніж в державний ? чи ви в Американський пенсійний не державний фонд вкладаєте ?
я раджу депозит\валюта\сейф\золото
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:37

Сколько ботов зарегистрировалось ради одного сообщения на эту животрепещущую тему!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:31

  olegg_01 написав:За уклонение от уплаты налогов. При неуплате–лишать движимости и недвижимости. Тогда никто не будет работать неофициально.


Як диты... Как будто при неуплате серьёзных сумм найдуться идиоты с движимостью и недвижимостью на своё имя и в Украине.
Dear_Sir
 
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