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Як вийти на пенсію
при відсутності стажу

Як вийти на пенсію при відсутності стажу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 03:55

  yama написав:если стажа не хватает то пенсии не будет вообще никакой ??? а если стаж все-таки был и взносы какие-то значит были , то что их просто украдут ?
Должна же быть какая-то минималка если стажа не достает или еще луше ранжирование от стажа стаж 5 лет - 20% от пенсии , стаж 15 лет 30 % ну и так далее


Что значит - ДОЛЖНА?
У меня были вклады в Сбербанке СССР, облигации и страховки- кто и шо мне должен?
Моим родственникам пенсионерам дали пенсию в 60 баксов в месяц - кто и шо им должен?
Вот и Вам и мне - никто ничего не должен.
"Все уже украдено до нас" (с)
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 03:57

  ruvex написав:Не думай о пенсии, с оптимизмом смотри в будущее украинец!


Напоминает:
"Улыбайтесь - шеф любит идиотов"
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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