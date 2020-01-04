Як вийти на пенсію при відсутності стажу

yama написав:если стажа не хватает то пенсии не будет вообще никакой ??? а если стаж все-таки был и взносы какие-то значит были , то что их просто украдут ?
Должна же быть какая-то минималка если стажа не достает или еще луше ранжирование от стажа стаж 5 лет - 20% от пенсии , стаж 15 лет 30 % ну и так далее
Что значит - ДОЛЖНА?
У меня были вклады в Сбербанке СССР, облигации и страховки- кто и шо мне должен?
Моим родственникам пенсионерам дали пенсию в 60 баксов в месяц - кто и шо им должен?
Вот и Вам и мне - никто ничего не должен.
"Все уже украдено до нас" (с)