Як вийти на пенсію при відсутності стажу

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yama написав:если стажа не хватает то пенсии не будет вообще никакой ??? а если стаж все-таки был и взносы какие-то значит были , то что их просто украдут ? Должна же быть какая-то минималка если стажа не достает или еще луше ранжирование от стажа стаж 5 лет - 20% от пенсии , стаж 15 лет 30 % ну и так далее
Что значит - ДОЛЖНА? У меня были вклады в Сбербанке СССР, облигации и страховки- кто и шо мне должен? Моим родственникам пенсионерам дали пенсию в 60 баксов в месяц - кто и шо им должен? Вот и Вам и мне - никто ничего не должен. "Все уже украдено до нас" (с)
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.