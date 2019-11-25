Українці становлять одну з найчисленніших груп іноземців, які працюють у Чехії.
Дивися повний текст Кожен п’ятий працівник у Чехії - українець.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 12:28
Кожен п’ятий працівник у Чехії - українець
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Дивися повний текст Кожен п’ятий працівник у Чехії - українець.
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:28
Каждый работодатель в Украине - "чужой".
Это известно и без статистики.
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