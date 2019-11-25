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Кожен п’ятий працівник
у Чехії - українець

Кожен п’ятий працівник у Чехії - українець
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:28

Кожен п’ятий працівник у Чехії - українець

Пропонуємо до обговорення:
Українці становлять одну з найчисленніших груп іноземців, які працюють у Чехії.

Дивися повний текст Кожен п’ятий працівник у Чехії - українець.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:28

Каждый работодатель в Украине - "чужой".
Это известно и без статистики.
Kudrjavuy
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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