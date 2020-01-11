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Діагональ смартфонів за
п’ять років “виросла” на 20%

Діагональ смартфонів за п’ять років “виросла” на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:56

Діагональ смартфонів за п’ять років “виросла” на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Смартфони продовжують збільшуватись, причому роблять це найшвидше серед інших сегментів електронних гаджетів.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:06

Логично... 2014год, Samsung Note 4 - 5.7". 2019год, Samsung Note 10+ - 6.8". Впрочем, рост экрана в основном был за счет "свободной" верхней площади, т.к. габариты самого смартфона выросли незначительно.
Дальше или складные смартфоны с гибким экраном или остановка роста, т.к. еще бОльший смартфон уже не так комфортно класть в карман.
Watcher
 
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