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Для ветеранів праці
збільшать вимогу щодо віку

Для ветеранів праці збільшать вимогу щодо віку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:13

Для ветеранів праці збільшать вимогу щодо віку

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики оприлюднило законопроект.

Дивися повний текст Для ветеранів праці збільшать вимогу щодо віку.
R2
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а ще дозволити ветеранам дихати киснем і спорожнятися в громадських туалетах.
зелені реформатори на марші.
завжди на вістрі прагнень українців.
в турбіну їх.
igorbuda52
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дустом их, дустом!
antey1969
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