Мінсоцполітики оприлюднило законопроект.
Дивися повний текст Для ветеранів праці збільшать вимогу щодо віку.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 14:13
Для ветеранів праці збільшать вимогу щодо віку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для ветеранів праці збільшать вимогу щодо віку.
Додано: Нед 26 січ, 2020 14:13
а ще дозволити ветеранам дихати киснем і спорожнятися в громадських туалетах.
зелені реформатори на марші.
завжди на вістрі прагнень українців.
в турбіну їх.
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:48
Пільги ветеранам праці досить незначні і часто на практиці просто не реалізуються. Особливої вигоди від цього статусу немає.
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