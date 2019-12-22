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У Швейцарії викарбували
найменшу золоту монету (відео)

У Швейцарії викарбували найменшу золоту монету (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:43

У Швейцарії викарбували найменшу золоту монету (відео)

Пропонуємо до обговорення:
У Швейцарії почнуть продавати унікальну монету

Дивися повний текст У Швейцарії викарбували найменшу золоту монету (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:44

у швейцарцев появились проблемы с нечистью, но и решение тут же реализовано - теперь есть чем заплатить Ведьмаку )))
Tamagoch
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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