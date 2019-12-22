У Швейцарії почнуть продавати унікальну монету
Дивися повний текст У Швейцарії викарбували найменшу золоту монету (відео).
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:43
У Швейцарії викарбували найменшу золоту монету (відео)
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Дивися повний текст У Швейцарії викарбували найменшу золоту монету (відео).
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:44
у швейцарцев появились проблемы с нечистью, но и решение тут же реализовано - теперь есть чем заплатить Ведьмаку )))
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