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Скупка іноземцями українських держоблігацій може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:38
Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив старший аналітик "Райффайзен Банку Аваль" Михайло Ребрик.
Дивися повний текст Скупка іноземцями українських держоблігацій може зміцнити гривню - експерт
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Додано: Нед 26 січ, 2020 21:38
Укрепить гривну может только экономика.Всё остальное для лохтората.
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