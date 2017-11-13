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Скупка іноземцями українських держоблігацій може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:54
Галина441 написав:
Surfer
Уважаемый, кто упивается??? Мне тупо страшно за страну!!! У Вас странное понимание экономики и арифметики. Смотрите на проблему комплексно и анализируйте.
Именно комплексно смотрим и анализируем, чего и вам желаем !
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Додано: Пон 27 січ, 2020 16:32
Галина441 написав:
Surfer
Уважаемый, кто упивается??? Мне тупо страшно за страну!!! У Вас странное понимание экономики и арифметики. Смотрите на проблему комплексно и анализируйте.
Так у вас вообще никакого понимания экономики, вы тулите друг к другу цифры, вообще не понимая, к чему они относятся. Страшно за предприятия, где такие бухгалтера
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Faceless
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:27
Faceless написав: Галина441 написав:
Surfer
Уважаемый, кто упивается??? Мне тупо страшно за страну!!! У Вас странное понимание экономики и арифметики. Смотрите на проблему комплексно и анализируйте.
Так у вас вообще никакого понимания экономики, вы тулите друг к другу цифры, вообще не понимая, к чему они относятся. Страшно за предприятия, где такие бухгалтера
Как раз бухгалтер и понимает, что "деньги" это есть инструмент.
Вывод средств из экономики, даст безвозвратную её ликвидацию.
Иными словами - инвестор только население, что не смотря на всё - работает и производит(создаёт дополнительную стоимость товара).
"Само" - не берётся ниоткуда.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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