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В Україні пропонують змінити
законодавство регулювання...

В Україні пропонують змінити законодавство регулювання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 03:59

В Україні пропонують змінити законодавство регулювання...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб вивести ринок таксі з тіні та зробити сервіс більш якісним для пасажирів, було розроблено концепцію нового законодавчого регулювання ринку таксі в Україні

Дивися повний текст В Україні пропонують змінити законодавство регулювання ринку таксі.
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