У Києві в поточному році планують почати капітальний ремонт головної вулиці міста - Хрещатика, яка розташована на території Печерського і Шевченківського районів.
Дивися повний текст У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 08:32
У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик
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Дивися повний текст У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик.
Додано: Пон 27 січ, 2020 08:32
ну якщо Хрещатик потребує модернізації, то я не знаю що казати про інші вулиці...
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