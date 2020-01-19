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У Києві в 2020 році почнуть
капітально ремонтувати Хрещатик

У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:32

У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик

Пропонуємо до обговорення:
У Києві в поточному році планують почати капітальний ремонт головної вулиці міста - Хрещатика, яка розташована на території Печерського і Шевченківського районів.

Дивися повний текст У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:32

ну якщо Хрещатик потребує модернізації, то я не знаю що казати про інші вулиці...
ruslan42212
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