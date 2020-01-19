У Києві в поточному році планують почати капітальний ремонт головної вулиці міста - Хрещатика, яка розташована на території Печерського і Шевченківського районів.
Дивися повний текст У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 08:32
У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик.
Додано: Пон 27 січ, 2020 08:32
ну якщо Хрещатик потребує модернізації, то я не знаю що казати про інші вулиці...
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:51
Я конечно не специалист в этой теме, но как-то нехило за разработку проэкта столбиков, велодорожки и замену тротуарной плитки со слоем асфальта отвалить 18 млн грн. Это выходит целый месяц 1000 сотрудников (со средней ЗП - 15000) какого-то НИИ должны работать, чтобы этот проэкт наваять.
Додано: Пон 27 січ, 2020 10:04
Та не просто наваять, а так, щоб ремонт з перекриттям руху зайняв все літо, адже саме літом зменшується кількість автомобілів на дорогах, а наша влада ніяк не може допустити зменшення попиту на паливо.
І що до старої плитки та асфальту - не треба його викидати, ними можна пів Подолу відновити.
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