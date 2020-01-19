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У Києві в 2020 році почнуть
капітально ремонтувати Хрещатик

У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:32

У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик

Пропонуємо до обговорення:
У Києві в поточному році планують почати капітальний ремонт головної вулиці міста - Хрещатика, яка розташована на території Печерського і Шевченківського районів.

Дивися повний текст У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:32

ну якщо Хрещатик потребує модернізації, то я не знаю що казати про інші вулиці...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:51

Я конечно не специалист в этой теме, но как-то нехило за разработку проэкта столбиков, велодорожки и замену тротуарной плитки со слоем асфальта отвалить 18 млн грн. Это выходит целый месяц 1000 сотрудников (со средней ЗП - 15000) какого-то НИИ должны работать, чтобы этот проэкт наваять.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:04

  ALexxxS написав:Я конечно не специалист в этой теме, но как-то нехило за разработку проэкта столбиков, велодорожки и замену тротуарной плитки со слоем асфальта отвалить 18 млн грн. Это выходит целый месяц 1000 сотрудников (со средней ЗП - 15000) какого-то НИИ должны работать, чтобы этот проэкт наваять.

Та не просто наваять, а так, щоб ремонт з перекриттям руху зайняв все літо, адже саме літом зменшується кількість автомобілів на дорогах, а наша влада ніяк не може допустити зменшення попиту на паливо.
І що до старої плитки та асфальту - не треба його викидати, ними можна пів Подолу відновити.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:20

Недавно-ж делали, лет 15 назад, зачем тротуарную плитку менять? Лучше бы взялись за мосты-туннели-развязки, узких мест столько, что пробки круглосуточно, к примеру участок в районе Жулянского моста, Путепровод на Выдубичах, Новая Окружая??? и т.д.
terra_oleg
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:24

Re: У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хреща

Якщо хтось раптом не в курсі - весь Хрещатик десь 1.5 км довжиною від філармонії до Бесарабки . І якщо тільки проект 18 млн , то скільки ж вони планують вбухати в ремонт ? Якщо проєкт - 12000 грн за метр погонний ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:33

Действительно. Остальные улицы уже все отремонтированы. Только Крещатик и остался. Он у нас в очень плохом состоянии. Плитку надо на тротуарах поменять. Это же не улица в "спальнике", по тротуару которой детская коляска проехать не может из-за колдобин. Ровный асфальт переложить. Не оставлять же в таком состоянии, как на Василенко или Гарматной. Фонари тоже неплохо бы поменять, а то их слишком мало и светят плохо. Правда, на некоторых улицах фонарей вообще нет, но это не считается. Даешь очередной капремонт Крещатика!!!
alt402
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:14

terra_oleg

А съезд с Дарницкого моста на Левом берегу? сколько оно еще будет висеть? а улицы Подола раздолбанные. Та десятки таких мест. Почему то, Кличко старается угодить приезжим, а не киевлянам.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:34

У нас в городе есть одно место (заколдованное)))) раньше там хотя бы иногда асфальт ложили. Сейчас вообще ... порыли, закопали, бабки списали. А когда асфальт снимали, так вообще у некоторых дороги асфальтные около дома образовались.)))))
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