У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик
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mikhpatalakha Якщо це все, то через років 5 весь Поділ прийдеться евакуювати, так як саме тут накопичилася найбільша аварійність: - доріг немає; - тепло-водо постачання в основному орощує землю; - будівлі в напіваварійному стані.
Зате в Києві є скляний мостік за величезну доплату, та буде, в котре, новий Хрещатик. Невже рожевими каштаними та Порошенківською бруківкою не наїлися?
Здається, Кличка вже треба теж вішати за яікі в його кемпінгу
swan forever написав:Это в который уже раз его модерно-ремонтируют? В Киеве полно других мест, которые мечтают, шоб на них попилили денги. Подол до ума так и не довели. Предлагают распиливать бюджет на других улицах!
+1 Окружной нет, метро на Троещину нет, Крещатик он ремонтирует
Для сравнения Москва
В 2018 году в московском метро открыли 17 станций и проложили около 33 километров новых линий.