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У Києві в 2020 році почнуть
капітально ремонтувати Хрещатик

У Києві в 2020 році почнуть капітально ремонтувати Хрещатик
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:12

mikhpatalakha
Якщо це все, то через років 5 весь Поділ прийдеться евакуювати, так як саме тут накопичилася найбільша аварійність:
- доріг немає;
- тепло-водо постачання в основному орощує землю;
- будівлі в напіваварійному стані.

Зате в Києві є скляний мостік за величезну доплату, та буде, в котре, новий Хрещатик. Невже рожевими каштаними та Порошенківською бруківкою не наїлися?

Здається, Кличка вже треба теж вішати за яікі в його кемпінгу
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:40

Это в который уже раз его модерно-ремонтируют?
В Киеве полно других мест, которые мечтают, шоб на них попилили денги. Подол до ума так и не довели.
Предлагают распиливать бюджет на других улицах!
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swan forever
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:51

Re: капітально

Что могут, то и делают. а каштаны не растут
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:51

  swan forever написав:Это в который уже раз его модерно-ремонтируют?
В Киеве полно других мест, которые мечтают, шоб на них попилили денги. Подол до ума так и не довели.
Предлагают распиливать бюджет на других улицах!


+1
Окружной нет, метро на Троещину нет, Крещатик он ремонтирует :evil:


Для сравнения Москва
В 2018 году в московском метро открыли 17 станций и проложили около 33 километров новых линий.

https://www.mos.ru/news/item/49652073/
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:59

Кличко нашел ещё одно место где можно украсть.
Шулявку так и не сделали, скоростной не сделали, Подольско-Воскресенский не сделали, Богатырскую не сделали, но уже новый попил нарисовали.

Кажется при каждом новом мэре тот Крещатик ремонтируют.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:39

>>людей с ограниченными возможностями, мам с колясками
людей с инвалидностью, людей с колясками.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:46

Шо опять?
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