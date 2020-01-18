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Apple почне складання бюджетного
iPhone в лютому (фото)

Apple почне складання бюджетного iPhone в лютому (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:35

Apple почне складання бюджетного iPhone в лютому (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Бюджетний iPhone від американської компанії Apple почнуть складати в лютому, а в березні він має надійти в продаж.

Дивися повний текст Apple почне складання бюджетного iPhone в лютому (фото).
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Фандрочеры Apple оценят.
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