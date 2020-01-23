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Україна отримала від "Газпрому" плату вдвічі більшу від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:38
Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні отримала від російського "Газпрому" плату за 4,3 мільярда кубометрів газу, притім що фактично було транспортовано 2 мільярди кубометрів, завдяки положенню "качай або плати", яке прописане в новому транзитному контракті.
Дивися повний текст Україна отримала від \"Газпрому\" плату вдвічі більшу від обсягу прокачаного газу
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Додано: Пон 27 січ, 2020 09:39
Эту новость дублируют каждые 5 минут?где только можно.Вопрос 1.в чем заслуга нафтогаза. 2.Какой позитив для пересичных.
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sena_2008atp
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:02
sena_2008atp написав:
Эту новость дублируют каждые 5 минут?где только можно.Вопрос 1.в чем заслуга нафтогаза. 2.Какой позитив для пересичных.
1. А контракт кто подписал? Пушкин?
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